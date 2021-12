Tragedia a Torino, una gru crolla su un palazzo: morti due operai

ROMA – Ennesima morte sul luogo di lavoro. Questa mattina a Torino una gru è caduta in via Genova su un palazzo di 7 piani, causando la morte di due operai. Altre 4 persone sono rimaste ferite, una è in gravi condizioni. Sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco che sul loro profilo twitter hanno diffuso alcune immagini del crollo. Ignote ancora le cause. La tragedia arriva il giorno dopo la morte di un altro operaio, questa volta del porto di Trieste, è rimasto ucciso dal crollo di un braccio meccanico.

