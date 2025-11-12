tragedia-evitata-a-palermo,-i-carabinieri-arrestano-un-24enne-che-vuole-dare-fuoco-alla-ex

mercoledì, 12 Novembre , 25

(Adnkronos) – “L’ho accoltellata e voglio darle fuoco”. Momenti di terrore a Ficarazzi, nel Palermitano, dove un 24enne, già noto alle forze dell’ordine e affetto da disturbi psichici, è stato arrestato in flagranza dai ca­ra­bi­nie­ri per atti persecutori nei confronti della ex compagna. A far scattare l’intervento dei militari è stata una chiamata al 112 proprio del giovane che, in preda al delirio, ha detto loro di trovarsi in un casolare abbandonato, di aver accoltellato la fidanzata e di volerle dare fuoco. Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna, sotto choc, che ha raccontato loro di essere stata poco prima afferrata per la gola e minacciata con un coltello. Anche davanti ai carabinieri, il 24enne, che già aveva iniziato ad appiccare le fiamme ad alcune sterpaglie all’interno del casolare, ha continuato a minacciarla di morte. 

Il giovane, trovato con due coltelli (uno a serramanico di 12 centimetri e uno da cucina con la lama di 9 centimetri) e un accendino, è stato bloccato e arrestato. Agli investigatori dell’Arma la vittima ha raccontato i mesi di paura vissuti, le persecuzioni e le centinaia di messaggi con minacce che l’hanno costretta a vivere in uno stato di costante d’ansia. L’arresto del 24enne è stato convalidato e il gip di Termini Imerese ha disposto la custodia cautelare in carcere. 

