tragedia-in-un-deposito-atac-a-roma,-morto-un-dipendente.-domani-proclamato-lo-sciopero

ROMA – Dramma oggi nella Capitale dove un dipendente Atac è morto precipitando dentro un ponte a fossa per la manutenzione mezzi nel deposito di via di Tor Vergata. In risposta per quanto accaduto, domani 4 luglio, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Orsa Trasporti e USB Lavoro privato, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Il servizio sull’intera rete Atac non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle 16.30. È quanto si legge in una nota di Atac. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, spiega la nota. Durante lo sciopero i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subisce alcuna interruzione. Possibili limitazioni del servizio biglietterie nelle stazioni metro. Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulla piattaforma informativa InfoAtac: Web: www.atac.roma.it, Twitter: @infoatac, Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679, Display e fonia di bordo e delle stazioni. Dichiarazione di sciopero per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza del personale TPL ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/1990 e s.m.i, conclude la nota.

ROMA. ATAC: PROFONDO DISPIACERE PER GRAVE INCIDENTE NOSTRO DIPENDENTE

Con un comunicato “Atac esprime il proprio dispiacere e la propria vicinanza alla famiglia per il grave incidente occorso a un proprio impiegato avvenuta nel deposito di Tor Vergata. L’azienda si è messa pienamente a disposizione degli organi investigativi per contribuire ad accertare la dinamica e le cause del gravissimo evento”.

GUALTIERI: DOLORE PER MORTE DIPENDENTE ATAC, CONDOGLIANZE A FAMIGLIA

“Ho appreso con dolore della morte del dipendente Atac in seguito ad un incidente nel deposito di Tor Vergata. Faccio le condoglianze più sincere alla sua famiglia a nome di tutta la città. È un episodio che ci lascia sgomenti sulle cui dinamiche mi auguro venga fatta luce al più presto”.

Così in un comunicato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

