tragedia-per-mariah-carey,-in-un-giorno-muoiono-sia-la-madre-che-la-sorella

BOLOGNA – Non è chiaro cosa sia successo, ma nel corso dell’ultimo weekend la cantante Mariah Carey ha dovuto dire addio, contemporaneamente, alla madre e alla sorella, entrambe venute a mancare. Lo ha detto la stessa cantante in una breve intervista a People. Poche le parole che la cantante, definendosi con “il cuore spezzato” ha voluto dire: “Ho perso la mamma e, in un tragico corso degli eventi, lo stesso giorno è morta anche mia sorella“.

La madre di Mariah Carey era una cantante lirica. Tra loro non avevano un rapporto idilliaco, anche se nel 2010 si erano esibite insieme durante lo show “Mariah Carey: Merry Christmas to You”. Nel suo libro autobiografico, Mariah Carey aveva scritto qualcosa sulla madre: “Il nostro rapporto è una corda fatta di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione. Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre”. Ancora più labili se non inesistenti i rapporti con la sorella, che aveva un passato da tossicodipendente.

