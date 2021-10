Tragedia sul set del film di Alec Baldwin: l’attore uccide la direttrice della fotografia

(Foto dal profilo Instagram di Alec Baldwin)

ROMA – Una tragedia sconvolge il set dell’ultimo film di Alec Baldwin. Durante le riprese nel New Mexico del western ‘Rust’, di cui l’attore americano è protagonista e co-produttore, Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia, la 42enne Halyna Hutchins, e ferito gravemente il regista Joel Souza, 48. A quanto emerge, la star 63enne stava girando una scena che prevede una sparatoria e ha fatto fuoco con l’arma di scena, da cui sono però partiti dei veri proiettili che hanno colpito Hutchins e Souza.

Per la direttrice della fotografia, nonostante il pronto intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Souza è invece ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Dopo l’episodio, Baldwin è stato descritto come “sconvolto” da chi ha assistito alla scena. L’attore, che in carriera ha vinto tre Golden Globe e tre Emmy, oltre ad avere ricevuto una nomination all’Oscar, ha assicurato ai presenti che si è trattato di un incidente.

