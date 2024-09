Trainline porta la musica in stazione con un concerto gratuito a Milano

L’evento il 26 settembre. Saviane: viaggio in treno esperienza culturale

Milano, 22 set. (askanews) – Un festival musicale in una stazione ferroviaria per affrontare il ritorno dalla pausa estiva, suggellando il binomio treno-musica. A organizzarlo il prossimo 26 settembre in uno degli scali di Milano Trainline, store per l’acquisto di biglietti di treno e pullman di 270 compagnie in 40 Paesi. L’evento, gratuito aperto alla città, “suona” come un antidoto alla malinconia post vacanze di cui soffre un italiano su due, con sentimenti di nostalgia (39%) e stanchezza (22%) che, secondo una ricerca commissionata da Trainline, incidono sulla ritorno al lavoro o allo studio.

L’idea, sottolinea Andrea Saviane, country manager di Trainline, è quella di “rendere più piacevole il ritorno al lavoro o allo studio trasformando la stazione, simbolo di arrivi e partenze, in un palcoscenico vivace e accogliente per una festa collettiva. L’impegno di Trainline è quello di rendere il viaggio in treno sempre più accessibile e piacevole, offrendo ai nostri utenti esperienze innovative che vanno oltre il semplice viaggio”.

A partire dalle 19, giovedì 26 settembre, una delle principali stazioni di Milano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con alcuni artisti del panorama musicale italiano come La rappresentante di lista, Sarafine, Laila Al Habash e il dj e producer Akeem.

Guardando i numeri, quello treni-concerti è un binomio già consolidato. Secondo un recente studio di YouGov per Trainline, il 50% degli intervistati sceglie il treno come mezzo di trasporto preferito per assistere a eventi musicali. “Lo dimostra l’aumento significativo delle prenotazioni ai grandi concerti come quello di Taylor Swift a Milano – ha sottolineato Saviane – Durante quell’evento, le prenotazioni su tratte come Napoli-Milano e Roma-Milano sono aumentate rispettivamente del 117% e del 92%. Questo dimostra come il treno sia visto come un mezzo sicuro, veloce e conveniente per raggiungere i grandi eventi. Il TrainlineFest si inserisce perfettamente in questo contesto, evidenziando come il viaggio in treno non sia solo un mezzo per spostarsi, ma anche un’esperienza culturale e sociale”.

Trainline è attiva in Italia dal 2016 e ha il suo ufficio a Milano dal 2021. Quello italiano è uno dei mercati più dinamici per l’azienda, con 10 milioni di biglietti venduti nel 2023. “L’Italia è rilevante, sia in termini di mercato che di abitudini di viaggio – osserva il country manager – Il Paese ha accolto rapidamente la liberalizzazione del settore ferroviario, che ha portato a prezzi più bassi e a una maggiore concorrenza, con conseguente aumento dell’utilizzo del treno. Il treno è ora preferito all’aereo per tratte come Roma-Milano, con una quota di passeggeri passata dal 36% al 75%”. E gli italiani mostrano una predilezione per i viaggi in treno se “l’82% dichiara di apprezzarli e il 70% acquista i biglietti online, una cifra leggermente superiore alla media europea”.