Tramacere: “Gattuso ha chiesto un colpo a centrocampo, Callejon verso la Cina”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Tramacere, giornalista.

LE PAROLE DI TRAMACERE

“Il Napoli sta provando a prendere Boga per gennaio o per giugno, ma il Chelsea ha un diritto di riacquisto e sta pensando di esercitarlo e se così fosse, il Napoli sarebbe tagliato fuori. Gattuso ha chiesto un colpo a centrocampo e il Napoli vuole accontentarlo andando a completare il reparto che è, anche numericamente, deficitario. Torreira era un obiettivo, ma la situazione si sta complicando. Oltretutto, non credo che le caratteristiche di Torreira siano perfette per il calcio di Gattuso. Berge forse è quello più adatto, ma è accostato a tanti club.