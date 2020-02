Tramacere: “Koulibaly soffre la mancanza di stimoli. Può partire”

Emanuele Tramacere, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito al momento delicato del Napoli. Di seguito le sue parole.

Tramacere: “La mancanza di stimoli crea danni”

E’ il primo che ha accusato la mancanza di stimoli, non è al meglio dal punto di vista fisico e mentale e c’è il Psg in particolare che è pronto a fare un’offerta in vista della prossima estate. Koulibaly può andare via, ma anche Allan può lasciare l’azzurro a fine stagione

Così il giornalista evidenzia come la mancanza di stimoli possa creare danni al gruppo azzurro. Infatti il Napoli pare essere fragile proprio contro le squadre le quali non ha bisogno di stimoli per batterle.

