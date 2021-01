ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – TraMe&Tech cambia radio, ma non editore. Dopo un’esperienza di un anno e mezzo su Radio Milano 1602, la rubrica in onda tutti i giorni ora si sposta su una nuova emittente. Da qualche giorno è Radio Prèt-à-Porter – nata da un’idea di Filippo Piervittori – ad ospitare due volte al giorno le news di tecnologia confezionate da TraMe&Tech. Alle 11.30 e alle 16.30.

Radio Prèt-à-Porter è una nuova emittente pensata per uomini e donne sempre in movimento. Può infatti essere ascoltata in forma digitale su tutti i device – smartphone, smart speaker, smart tv – in qualsiasi momento della giornata.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo TraMe&Tech cambia onda, ora è su radio Pret-a-Porter proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento