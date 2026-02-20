venerdì, 20 Febbraio , 26
trapani,-ascolta-musica-con-le-cuffie-e-non-sente-l’arrivo-del-treno:-muore-a-17-anni
Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anni

Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anni

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l'arrivo del treno: muore a 17 anni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è morto investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano. L’incidente è avvenuta all’altezza di contrada San Nicola, intorno alle 12.30. Sembra che il giovane, di origine tunisina, avesse le cuffie e stesse ascoltando musica ad alto volume: per questo non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno né dei tentativi del macchinista di avvisarlo con il fischio. Inutile anche il tentativo di frenare il convoglio. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivati i genitori della vittima e la mamma è stata colta da un malore.  

Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso. Sulla tragedia stanno indagando i poliziotti della Polfer di Marsala con l’aiuto dei colleghi di Trapani. La procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo del diciasettenne.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.