trappole-del-noleggio-auto:-arriva-il-manuale-per-turisti

Ne parla l’autore Rosario Zuccaro

Roma, 14 Mag. – In un contesto in cui le truffe legate al noleggio auto sono all’ordine del giorno, l’iniziativa di Autonoleggio D’Urso si presenta come un faro di speranza per i turisti. Con un danno stimato di quasi 700 milioni di euro per le truffe nell’assicurazione Rc auto e moto in Italia, e oltre 2,3 milioni di italiani vittime di truffe in questo settore, la necessità di una guida affidabile è più che mai evidente. Rosario Zuccaro, figura di spicco dietro questa iniziativa, ha dichiarato: “Abbiamo scritto due libri, uno dei quali è una guida antitruffa per gli autonoleggi, per aiutare i turisti a non cadere nelle trappole comuni”. Questo manuale non si limita a fornire consigli generici, ma si propone come un vero e proprio strumento di difesa per chiunque voglia noleggiare un’auto senza incorrere in spiacevoli sorprese. “Il nostro obiettivo è educare i clienti su cosa firmare e con chi firmare”, continua Zuccaro, sottolineando l’importanza di comprendere a fondo i contratti di noleggio. Le truffe nel settore del noleggio auto non sono una novità. Tra il 2014 e il 2016, oltre 23.000 persone sono state coinvolte in una truffa piramidale legata all’autonoleggio, nota come il caso Dexcar in cui l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha condannato l’ azienda tedesca attiva nel settore di noleggio di autoveicoli, ad una sanzione di Euro 400.000 per pratiche commerciali scorrette.Inoltre, un’indagine recente ha portato ad indagare su altre 14 persone e al sequestro di beni per un valore di 500.000 euro. Zuccaro spiega che uno dei problemi principali è la preautorizzazione della carta di credito, che spesso nasconde costi aggiuntivi non dichiarati. “Se ti preautorizzano la carta, il tuo primo alert dovrebbe essere che qualcosa non va”, afferma. La guida di Autonoleggio D’Urso offre consigli pratici su come evitare queste trappole, come verificare l’affidabilità del noleggiatore e leggere attentamente le recensioni. L’impatto positivo di questa iniziativa sulla società è significativo. Non solo aiuta i turisti a risparmiare denaro, ma contribuisce anche a migliorare la reputazione del settore del noleggio auto, spesso macchiata da pratiche poco trasparenti. “Abbiamo creato un contratto semplice, senza sorprese, per garantire una vacanza serena ai nostri clienti”, aggiunge Zuccaro. Guardando al futuro, l’espansione di Autonoleggio D’Urso in altre città italiane potrebbe portare a un aumento delle opportunità lavorative nel settore. “Stiamo lavorando per espanderci e portare il nostro modello di trasparenza in tutta Italia”, conclude Zuccaro. Con l’aumento della consapevolezza tra i consumatori e l’adozione di pratiche più etiche, il mercato del noleggio auto potrebbe vedere una trasformazione positiva nei prossimi anni.