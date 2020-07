PALERMO (ITALPRESS) – Un tagliando giornaliero per viaggiare a Palermo su treni, bus e tram. L’accordo di ‘biglietto integratò tra Amat e Trenitalia porta in Sicilia una novità. Turisti e cittadini palermitani potranno usufruire di più servizi evitando di acquistare diversi ticket. “L’esigenza è quella di facilitare il passeggero, di incoraggiarlo ad usare i mezzi pubblici, anche per decongestionare il traffico nelle grandi città e nelle adiacenze – ha spiegato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans -. Un biglietto unico per il treno, per il tram e per l’autobus ci sembra una soluzione,

L'articolo Trasporti, a Palermo arriva il biglietto integrato giornaliero proviene da Notiziedi.

