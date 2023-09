Trasporti, Assotir: un settore in mano ai grandi, consorzi una priorità per le PMI

Il 19 settembre convegno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Si analizzerà il ruolo dei consorzi di imprese nel settore dell’autotrasporto e come le associazioni possono sostenere le PMI. Nel settore dei trasporti, infatti, le PMI operano per un numero ridotto di grandi clienti e non hanno la possibilità di dimostrare il proprio valore contrattuale.

È questo l’obiettivo del convegno “L’Aggregazione nell’autotrasporto: solo storia o anche futuro?”, organizzato da Assotir, che si terrà il 19 settembre, presso il Parlamentino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Con questo convegno vogliamo riportare al centro del dibattito politico il valore strategico dei consorzi e in generale dell’aggregazione delle PMI del settore”, spiega Anna Vita Manigrasso, Presidente Nazionale dell’Associazione.

“Questa struttura è stata oggetto di critiche, ma ha comunque svolto un ruolo fondamentale per il settore. E nell’attuale congiuntura economica, presenta possibilità concrete per le aziende con strutture deboli che non riescono a sopravvivere da sole e a giocare un ruolo nel mercato”, sottolinea Manigrasso.

Claudio Donati, Segretario Generale dell’Associazione Assotir, è convinto che “l’aggregazione, opportunamente modificata e adattata, può essere una valida ipotesi imprenditoriale per gli operatori del settore. Questo perché oggi il mercato dei trasporti è più che mai trasformato, concentrato nelle mani di pochissimi grandi operatori che impongono regole e prezzi”.

“Per far fronte a tali operatori, è necessario che vi sia un gran numero di operatori in grado di fornire il livello di servizio richiesto. Riteniamo che uno dei compiti principali del Sindacato sia quello di far maturare l’idea che ogni impresa può essere una forza maggiore facendo squadra”.

“Gli imprenditori, non solo quelli del trasporto, sono spesso resistenti, ma noi vogliamo riportare questo tema al centro dell’interesse del mondo delle imprese, delle associazioni e dell’associazionismo”, conclude Donati. “Perché questo tema è stato accantonato per troppo tempo”.

I lavori della giornata sono aperti dal Presidente Nazionale Assotir. A seguire Fabio Lo Cascio, Direttore Generale di CON.SA.T – il consorzio di imprese di autotrasporto facente parte del Sistema ASSOTIR – riassumerà oltre 20 anni di attività, illustrerà i possibili sviluppi futuri e le strategie per affrontare le sfide poste al settore dalla nuova congiuntura economica.

Sarà poi organizzata una tavola rotonda per discutere i temi centrali della conferenza. Parteciperanno Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori; Massimo Campailla, professore di Diritto della Navigazione e dei Trasporti presso l’Università degli Studi di Trieste; Massimo Marciani, presidente del Freight Leader Council; Claudio Villa, presidente di Federtrasporti; e Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Infine, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Lixi, terrà il suo discorso di chiusura.

Ciro Di Pietro

Immagine di chandlervid85 su Freepik

