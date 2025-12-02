martedì, 2 Dicembre , 25

Trasporti, Soldà (Adecco): “Rigenerazione urbana decisiva, serve anagrafe nazionale siti”

(Adnkronos) - "Il tema della rigenerazione urbana, oggi...

Namirial introduce l’attivazione autonoma per la firma digitale qualificata

(Adnkronos) - La firma digitale continua a rappresentare...

Logistica, Iannone: “Risorse per 17 mld per sviluppo e coesione”

(Adnkronos) - ''Si sta realizzando un lavoro importante,...

Di Caterina (Alis): “Logistica strategica cuore della crescita del Paese”

(Adnkronos) - “Quest’anno, insieme al Presidente Pappalardo, abbiamo...
trasporti,-deidda:-“riforme-condivise-e-cantieristica-europea-al-centro-dell’azione”
Trasporti, Deidda: “Riforme condivise e cantieristica europea al centro dell’azione”

Trasporti, Deidda: “Riforme condivise e cantieristica europea al centro dell’azione”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrasporti, Deidda: "Riforme condivise e cantieristica europea al centro dell’azione"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Questi appuntamenti sono per noi politici importanti. Recentemente eravamo nella sede di Alis per gli Interporti, non veniamo qui a dire che abbiamo fatto tutto, ci attendono ancora molte sfide. Qualunque riforma che porteremo avanti in Parlamento sarà condivisa con voi, forse non sempre saremo d’accordo, ma non potrete mai dire che vi è calata dall’alto”. Lo ha dichiarato Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, durante l’Assemblea Generale Alis, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

Deidda ha poi evidenziato l’importanza di aziende che premiano la modernizzazione, per poi collegarsi al prossimo provvedimento che riguarda la cantieristica europea: “Possiamo produrre in Europa e, soprattutto, possiamo produrre in Italia, è una battaglia che stiamo portando avanti e lo faremo anche grazie ad Alis”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.