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Trasporti, Fiorentini (Almaviva): Superare logica sperimentazione
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Trasporti, Fiorentini (Almaviva): Superare logica sperimentazione

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“E accelerare l’integrazione”

Roma, 19 giu. (askanews) – “La digitalizzazione della mobilità si concentra oggi sulle infrastrutture fisiche e sullo sviluppo di modelli di trasporto sostenibili. Non tutte le modalità di trasporto presentano però lo stesso livello di digitalizzazione”. Lo ha detto Smeraldo Fiorentini, Deputy CEO della Divisione Transportation & Logistics di Almaviva, a Futura, format di Urania News. “Il trasporto ferroviario, settore in cui Almaviva opera storicamente, è probabilmente il più avanzato, come dimostra il livello di interoperabilità raggiunto sulle linee. Al contrario, il trasporto su strada resta il più indietro, sia in ambito urbano sia extraurbano. Per questo abbiamo investito molto nel settore, acquisendo anche una società americana quotata al Nasdaq. Oggi negli Stati Uniti deteniamo circa il 30% del mercato delle smart roads e dei sistemi di gestione del traffico stradale. In Italia permangono carenze infrastrutturali e un divario tra Nord e Sud. Serve una maggiore connessione tra le diverse modalità di trasporto, gli snodi logistici e i terminali. Considerando che il 60% del sistema produttivo si trova a meno di dieci chilometri da uno svincolo autostradale. Dobbiamo uscire dalla comfort zone della sperimentazione e agire con maggiore coraggio. Servono regole chiare, senza fughe in avanti, e programmi sostenibili che consentano di verificare risultati intermedi lungo il percorso”, ha concluso.

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