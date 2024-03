Trasporti, Fontana: “Sostenibilità e innovazione tecnologica sfide del futuro”

(Adnkronos) – “Sostenibilità e innovazione tecnologica sono le sfide da affrontare. Abbiamo inserito il termine sostenibilità anche nel nostro Piano regionale di sviluppo, perché valutiamo la sostenibilità come un’opportunità se declinata in modo equo che si colleghi a una sostenibilità economica e sociale. L’aspetto dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, poi, ci permetteranno di inserire anche nel trasporto pubblico una serie di supporti che renderanno la circolazione migliore. È una prospettiva che va nella direzione di guardare al futuro, che va nella direzione di dare delle risposte sempre più efficienti, più efficaci ai nostri cittadini”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto al convegno istituzionale “I trasporti a 360° – Un anno di sfide e un futuro di obiettivi” organizzato a Palazzo Lombardia.

Per il presidente Fontana, questo è “Un momento in cui si deve fare un resoconto di quello che è stato questo primo anno di amministrazione, ma bisogna guardare anche al futuro. Regione Lombardia ha dimostrato e sta dimostrando la volontà di investire molto sul trasporto pubblico locale”. Per sostenere il trasporto pubblico, infatti, Regione Lombardia “investe una cifra pari a 420 milioni di risorse proprie che prescindono dalle risorse statali” ha specificato il governatore della Regione che ha aggiunto: “Forse bisognerà chiedere al Governo di rivedere i parametri di distribuzione dei fondi. Abbiamo una copertura statale di circa il 53% delle risorse necessarie e ci sono delle Regioni che addirittura hanno una copertura che va al 105%”. “Credo che il lavoro che è stato intrapreso sia importante. Sono assolutamente convinto – ha concluso Fontana – che riusciremo a dare una risposta efficiente e positiva per i nostri cittadini”.