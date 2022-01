ROMA – Il ministero della Salute, su proposta del ministero dei Trasporti, ha adottato un’ordinanza che dispone “per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per le isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio”. Con la stessa ordinanza si dispone che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2”.

L'articolo Trasporti isole minori, Speranza firma l'ordinanza: "Per studio e salute ok green pass base" proviene da Ragionieri e previdenza.

