Trasporti, nuovo brand per i treni regionali di Trenitalia

Corradi: “servizio tra i migliori al mondo”

Roma, 2 ott. (askanews) – Nasce “Regionale”, il nuovo brand che i passeggeri troveranno sui treni di Trenitalia muovendosi nella propria città o regione. Il nuovo brand Regionale è caratterizzato dal colore verde e da linee morbide e pulite, per definire un approccio semplice e orientato alla sostenibilità, valori distintivi del servizio.

“Non è solo un nome, o il colore del treno che sarà verde, ma sta a signifcare anche lo sforzo di Trenitalia, insieme alle Regioni, fatti negli anni scorsi e che faremo ancora nei prossimi anni, per ammordernare la flotta – ha detto l’ad di Trenitalia, Luigi Corradi, alla presentazione del nuovo brand -. Abbiamo un obiettivo: quello di raggiungere l’80% della flotta con i treni completamente nuovi, quindi sostituire i treni vecchi con treni nuovi. Abbiamo già superato il 60%, quindi penso che sia veramente un momento per iniziare a celebrare questa cosa e farla conoscere sempre di più, perché poi l’obiettivo di questo lavoro sono i nostri clienti, i nostri passeggeri. Convincere sempre più gente che il trasporto regionale in Italia è molto migliorato, è uno dei migliori al mondo”.

Entro il 2027, il numero di nuovi convogli supererà quota 700 fra treni elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi. Un investimento che, dal 2018 al 2027, ammonta a oltre 7 miliardi di euro per il rinnovo della flotta, ai quali si aggiungono altri 3 miliardi destinati all’implementazione di tecnologie e alla manutenzione avanzata.