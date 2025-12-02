martedì, 2 Dicembre , 25

Trasporti, Deidda: “Riforme condivise e cantieristica europea al centro dell’azione”

(Adnkronos) - "Questi appuntamenti sono per noi politici...

Namirial introduce l’attivazione autonoma per la firma digitale qualificata

(Adnkronos) - La firma digitale continua a rappresentare...

Logistica, Iannone: “Risorse per 17 mld per sviluppo e coesione”

(Adnkronos) - ''Si sta realizzando un lavoro importante,...

Di Caterina (Alis): “Logistica strategica cuore della crescita del Paese”

(Adnkronos) - “Quest’anno, insieme al Presidente Pappalardo, abbiamo...
trasporti,-solda-(adecco):-“rigenerazione-urbana-decisiva,-serve-anagrafe-nazionale-siti”
Trasporti, Soldà (Adecco): “Rigenerazione urbana decisiva, serve anagrafe nazionale siti”

Trasporti, Soldà (Adecco): “Rigenerazione urbana decisiva, serve anagrafe nazionale siti”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrasporti, Soldà (Adecco): "Rigenerazione urbana decisiva, serve anagrafe nazionale siti"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Il tema della rigenerazione urbana, oggi molto dibattuto e oggetto anche della scrittura di una legge nazionale, può realmente cambiare il modo in cui le città vengono vissute. Parliamo di un processo che richiede coordinamento e strumenti aggiornati: esistono anagrafi dei siti inquinati a livello locale, ma manca un’anagrafe nazionale in grado di offrire una mappatura univoca e completa del fenomeno. Senza questa base informativa, il rischio è procedere in modo disomogeneo, rallentando interventi strategici”. Lo ha dichiarato Claudio Soldà, vicepresidente public affairs & CSR di The Adecco Group Italia, nel corso del talk ‘Innovazione, sicurezza e coesione sociale per l’Italia che investe nel futuro’ durante l’Assemblea Generale Alis, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.