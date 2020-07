Trasporti, sui taxi della Sardegna internet e defibrillatori a bordo

CAGLIARI (ITALPRESS) – Defibrillatore a bordo, connessione internet, corsi di lingua inglese e di gestione del cliente. Da oggi e fino al prossimo 31 dicembre, in Sardegna, è possibile presentare le domande per ottenere le agevolazioni stanziate dalla Regione, per un totale di 1 milione di euro, finalizzate alla modernizzazione e l’efficientamento del servizio taxi. “Lavoriamo per un miglioramento costante della qualità della vita in Sardegna, a beneficio di residenti e turisti, a cominciare da un servizio che non è solo di trasporto, ma di vera e propria accoglienza”, dichiara l’assessore regionale della Programmazione e del bilancio Giuseppe Fasolino. La Regione ha pubblicato il bando di gara a favore delle misure di sostegno che prevedono,

