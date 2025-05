trasporto-aereo,-on.-deidda:-riscrivere-insieme-le-regole

Convegno Aicalf-Ibar su normativa europea diritti passeggeri

Roma, 15 mag. (askanews) – “Dopo il periodo Covid il trasporto aereo era in crisi, non deve ingannare l’aumento dei passeggeri le compagnie hanno affrontato un momento di crisi. Adesso c’è da riscrivere delle regole perchè il mercato aereo è cambiato radicalmente, e quello europeo anche complice il green deal, quindi riscriviamo insieme le regole, a tutela sia delle compagnie e del libero mercato ma anche e soprattutto i passeggeri”.Lo ha dichiarato Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei deputati, in occasione del convegno presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati dal titolo”Diritti dei passeggeri: costruire insieme un sistema di regole certe e trasparenti”, promosso da AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares) e IBAR (Italian Board Airline Representatives), su iniziativa proprio dell’on. Salvatore Deidda. Nell’occasione le due associazioni hanno presentato un manifesto congiunto che supporta un aggiornamento della normativa europea in chiave di maggiore trasparenza, proporzionalità e certezza del diritto, a vantaggio sia dei passeggeri sia delle compagnie aeree.