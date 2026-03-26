Trasporto locale, scuola e stampa: venerdì 27 marzo è sciopero. Orari e fasce di garanzia

ROMA – Un altro venerdì di possibili disagi in varie città italiane per lo sciopero in calendario il 27 marzo. Diverse sigle sindacali hanno annunciato l’adesione per un’astensione che coinvolge il trasporto locale, la scuola e anche il settore della stampa.

TRASPORTO LOCALE

Per quanto riguarda la prima categoria, a Milano, per la mobilitazione proclamata da AL Cobas, il servizio Atm potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Lo sciopero è indetto “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM” e la “reinternalizzazione” dei servizi di TPL ceduti in appalto e/o subappalto, anche complementari, di Milano e hinterland. Non solo, nella nota pubblicata dal sito di Atm, nella lista di motivi si legge: “Precarietà della pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti ATM; Immobilità della dirigenza ATM a tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi”. E ancora: “Comportamenti lesivi, discriminatori, intimidatori da parte di alcuni dirigenti di deposito (c.d. Ispettori e vice) nei confronti di lavoratori fruitori del diritto a permessi parentali anche per l’assistenza a familiari disabili, personale di guida ‘anziano’, cambi turno, concessioni ‘privilegiate’ ad alcuni lavoratori, mancato rispetto delle condizioni oggettive dei conducenti “anziani” anche nell’attribuzione dei turni in ‘disponibile’”.

A Napoli le OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato azione di sciopero aziendale di 4 ore dalle ore 19 alle ore 23 avente come oggetto: ‘problematiche aziendali’. Per le linee Vesuviane sul sito di Eav è possibile trovare la lista delle ultime partenze garantite. Stessa cosa per le linee Flegree e le linee Suburbane. Per il servizio Autolinee non saranno garantite le corse dalle ore 19:30 alle ore 23 ed Eav ricorda che “durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”.

A Torino sciopero di Arriva Italia. I lavoratori iscritti ai sindacati Osr, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal incroceranno le braccia dalle 16 a fine servizio. A Novara si fermano i bus della Sun per uno sciopero locale di 4 ore. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 17:30 alle 21:30. Il restante personale nelle ultime 4 ore della prestazione lavorativa. “Le corse, la cui partenza dal capolinea è prevista entro i 10’ prima dell’inizio dello sciopero, saranno effettuate sino alla Stazione FS”. Sciopero anche di Cialone Tour a Frosinone dalle 13 alle 17.

SCUOLA

La scuola sciopererà per l’intera giornata per la mobilitazione indetta da Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente). A incrociare le braccia saranno docenti, dirigenti, personale amministrativo, personale tecnico e ausiliario (Ata) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

STAMPA

La Federazione nazionale della Stampa italiana ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico. “Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni- si legge in una nota- i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e c’è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa”. Un altro sciopero è in programma per il 16 aprile.

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