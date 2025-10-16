giovedì, 16 Ottobre , 25
Trasporto merci, Cattoni (Autostrade Brennero): “Importanti investimenti su intermodalità”

Redazione-web
(Adnkronos) – “Dove c’è mobilità c’è sviluppo, spesso questo aspetto si dimentica”. Lo dichiara Diego Cattoni, amministratore delegato Autostrade del Brennero, in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità al bivio’.”In Italia abbiamo circa 6mila km di autostrade, lo stesso numero di 50 anni pur in presenza di quantità di merci e persone che si spostano in maniera esponenziale” con “gran parte dell’export che transita proprio su Auto Brennero”, aggiunge spiegando che “abbiamo tre società di trasporto merci su rotaia, questo rappresenta un piano di investimento importante, soprattutto sull’intermodalità: gomma-ferro-acqua-aria.  

