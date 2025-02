Trattamenti estetici low cost, esperti LaserMilano fanno luce su rischi

Fondamentale affidarsi a strutture certificate che utilizzano tecnologie sicure e personale medico qualificato

Roma, 14 feb. (askanews) – Il settore della medicina estetica sta registrando una crescita esponenziale, trainata da una domanda sempre maggiore di trattamenti volti a migliorare l’aspetto fisico senza necessariamente ricorrere alla chirurgia. Tuttavia, accanto a centri specializzati e professionisti qualificati, sono emerse numerose offerte low cost che promettono risultati rapidi a prezzi stracciati. Il fenomeno dei trattamenti estetici a basso costo sta sollevando dubbi e preoccupazioni, poiché il risparmio economico può tradursi in un elevato rischio per la salute dei pazienti. Il parere degli esperti di LaserMilano, centro specializzato in medicina estetica, è che è fondamentale affidarsi a strutture certificate che utilizzano tecnologie sicure e personale medico qualificato – si legge in una nota – onde evitare complicazioni ed effetti collaterali indesiderati.

Uno dei principali problemi legati ai trattamenti estetici low cost è la qualità dei prodotti utilizzati. Procedure come filler, botox ed epilazione laser richiedono materiali e dispositivi approvati dagli enti regolatori per garantire sicurezza ed efficacia. Quando i prezzi sono eccessivamente bassi, è lecito chiedersi se vengano impiegati prodotti di scarsa qualità o apparecchiature obsolete. In alcuni casi, si è scoperto che i filler impiegati in trattamenti economici contenevano sostanze non autorizzate, provocando reazioni avverse e complicazioni difficili da gestire. Anche nel caso dell’epilazione laser, macchinari non adeguati o operatori inesperti possono causare ustioni, macchie cutanee e risultati insoddisfacenti.

Oltre alla qualità dei materiali, un altro aspetto critico – prosegue il comunicato – è la professionalità degli operatori. La medicina estetica è un campo che richiede una formazione specifica e un’ampia esperienza per essere praticato in sicurezza. Offerte a prezzi stracciati spesso nascondono l’assenza di medici qualificati, con trattamenti eseguiti da personale senza le competenze necessarie. Questo comporta un rischio concreto di complicanze, che possono variare da semplici irritazioni a danni permanenti. Il rischio è particolarmente alto per interventi come il botox e i filler, che, se iniettati in modo scorretto, possono provocare asimmetrie, noduli sottocutanei e, nei casi più gravi, occlusioni vascolari.

Anche il contesto in cui vengono eseguiti i trattamenti gioca un ruolo cruciale nella sicurezza del paziente. Un centro estetico che opera in ambienti non idonei, senza rispettare le norme igienico-sanitarie, espone i clienti a rischi di infezioni e reazioni avverse. Strutture improvvisate e prive delle autorizzazioni necessarie non solo compromettono la sicurezza dei trattamenti, ma spesso mancano anche di un’assicurazione adeguata, lasciando i pazienti senza tutele in caso di danni. Affidarsi a cliniche qualificate e con standard elevati consente invece di avere la certezza di un ambiente controllato e di protocolli studiati per minimizzare qualsiasi rischio.

Un ulteriore pericolo dei trattamenti estetici low cost riguarda la mancanza di un’adeguata consulenza pre e post trattamento. Una valutazione preliminare è essenziale per verificare l’idoneità del paziente a una determinata procedura e per informarlo sui possibili effetti collaterali. Nei centri che puntano solo sul volume di clienti e su prezzi bassi, questa fase viene spesso trascurata, con il rischio che il trattamento non sia adatto alla persona o che venga eseguito senza le precauzioni necessarie. Lo stesso vale per il follow-up post-trattamento: chi si affida a strutture poco serie potrebbe non ricevere un’adeguata assistenza in caso di effetti indesiderati, con difficoltà a ottenere una correzione o un intervento tempestivo.

Secondo gli specialisti di LaserMilano, il miglior modo per proteggersi dai rischi dei trattamenti estetici a basso costo è informarsi attentamente prima di sottoporsi a una procedura. Verificare la reputazione del centro, assicurarsi che il personale sia qualificato e richiedere informazioni sui prodotti utilizzati sono passaggi fondamentali per evitare brutte sorprese. Sebbene il prezzo sia un fattore importante nella scelta di un trattamento, non dovrebbe mai essere l’unico criterio di valutazione. Un risparmio iniziale potrebbe infatti tradursi in costi molto più elevati per correggere eventuali danni o complicazioni.

L’aumento delle offerte low cost nel settore della medicina estetica rappresenta una sfida sia per i professionisti del settore che per i pazienti – conclude la nota -. Se da un lato l’accessibilità economica è un vantaggio per chi desidera migliorare il proprio aspetto, dall’altro non si può prescindere dalla sicurezza e dalla qualità dei trattamenti. Scegliere con attenzione e affidarsi a centri specializzati permette di ottenere risultati soddisfacenti senza correre inutili rischi, garantendo il benessere e la salute della pelle.

(Foto di Antonika Chanel su Unsplash).