Travolto da un torrente in piena Un uomo è disperso nel Varesotto

AGI – Travolto da un torrente in piena un 38enne è stato risucchiato dall’acqua e portato via davanti gli occhi dell’amico. Da questo pomeriggio sono in corso le ricerche nel Varesotto di un uomo originario del comasco disperso nelle acque di un torrente nei pressi del Lago Delio, territorio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Con un amico il disperso stava cercando funghi dalla mattina. I due, ad un certo punto, hanno pensato di guadare il torrente con facilità ma sorpresi dal maltempo si sono trovati davanti il muro d’acqua del torrente ingrossato dalla forte pioggia.

