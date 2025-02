Travolto da un’onda anomala sul molo: turista italiano 36enne annega in Portogallo

ROMA – È stato ‘spazzato via’ da un’onda anomala mentre passeggiava sul molo del faro di Felgueiras, nella città di Porto, in Portogallo, dove era in vacanza con amici. Una tragica fatalità ha portato via Roberto Bertaggia, 36anni, di Veniano, in provincia di Como, sabato scorso, 15 febbraio. Il suo corpo è stato ritrovato solo dopo più di due giorni di ricerche da parte di sommozzatori, polizia marittima e vigili del fuoco.

COSA È SUCCESSO

L’incidente è avvenuto nel quartiere del lungomare di Porto, a Foz do Douro, vicino al Faro di Felgueiras, intorno alle 16,30 del pomeriggio di sabato, quando l’uomo, nonostante i cartelli di avviso di pericolo in caso di mare mosso, avrebbe comunque deciso di inoltrarsi sul molo. L’oceano, secondo quanto riferito era agitato, ma la situazione non sembrava pericolosa. Il turista italiano si era allontanato dagli amici per salire su uno scoglio, quando all’improvviso è stato travolto da una grossa onda e trascinato in acqua per non riemergere più. Gli amici e chi ha assistito all’incidente non hanno potuto fare nulla per aiutarlo, se non chiamare i soccorsi.

LE RICERCHE E IL RITROVAMENTO DEL CORPO

Roberto Bertaggia, originario di Veniano, lavorava a Cermenate, era residente con la famiglia a Nesso, sul Lago di Como ed era partito per un breve viaggio a Porto con due amici. La notizia dell’incidente è arrivata ai familiari solo domenica, tramite i Carabinieri, che li hanno informati dell’accaduto, quando ancora il suo corpo era ancora disperso. Le operazioni di soccorso in Portogallo si sono protratte più di due giorni giorni, coinvolgendo due squadre della polizia marittima di Porto, vigili del fuoco e sommozzatori e l’uso di droni. Solo martedì è stato recuperato il corpo, anche se è attesa l’identificazione ufficiale. A renderlo noto le stesse autorità locali: “Un cadavere è stato rinvenuto al largo di Vila do Conde: si tratterebbe di un uomo italiano di 36 anni, scomparso il 15 febbraio dopo essere stato travolto da un’onda mentre camminava da solo sul molo”, spiega infatti una nota dell’autorità marittima.

