Trazione politica e pochi tecnici, nasce la giunta Gualtieri

ROMA – Ago, filo e compasso. Roberto Gualtieri, proclamato sindaco di Roma lo scorso 20 ottobre, in 14 giorni ha confezionato una Giunta su misura e a immagine e somiglianza della coalizione che lo ha sostenuto nella corsa al Campidoglio. Tanta politica e qualche tecnico nella squadra dei 12 assessori, sei donne e sei uomini, presentati oggi nella sala della Protomoteca di Palazzo Senatorio dal neo primo cittadino, con il Pd – com’era prevedibile – a fare la parte del leone.

I dem sono infatti la compagine più rappresentata con tre esponenti e deleghe pesantissime: i campioni delle preferenze Sabrina Alfonsi ad Ambiente e Rifiuti e Maurizio Veloccia all’Urbanistica, insieme a Eugenio Patanè ai Trasporti. Nutrita anche la rappresentanza della lista civica, il cui pesante risultato elettorale è stato premiato con l’ingresso in Giunta di Monica Lucarelli (Attività produttive e Pari opportunità) e del coordinatore Alessandro Onorato (Sport, Turismo e Grandi eventi).

Un rappresentante a testa poi per le liste ‘minori’: Andrea Catarci (Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio) in quota Liberare Roma – Sinistra Civica Ecologista, Claudia Pratelli (Scuola, Formazione e Lavoro) per Roma Futura di Giovanni Caudo e Barbara Funari (Politiche sociali e Salute) per Demos. Nessun esponente dei Verdi in Giunta ma spazio al dem Tobia Zevi, fondatore dell’Osservatorio ‘Roma! Puoi dirlo forte’, già candidato nel 2013 alla segreteria romana del Pd, che in primavera ha partecipato alle primarie del centrosinistra che hanno incoronato Gualtieri.

Per quanto riguarda i tecnici – ai quali sono state riservate tre caselle – la delega più pesante, quella al Bilancio, va a Silvia Scozzese, già ‘lady dei conti’ del Campidoglio con Ignazio Marino e poi commissaria del debito capitolino, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco. Completano il quadro lo storico e saggista Miguel Gotor alla Cultura, ex senatore di Pd prima e Articolo 1 poi, mentre la delega a Lavori pubblici e Infrastrutture va alla dirigente generale in quiescenza del Mit, Ornella Segnalini.

Di innegabile peso anche le deleghe trattenute da Gualtieri, tra cui spiccano Pnrr, Partecipate e Personale. Il primo cittadino manterrà anche le responsabilità su Attrazione degli investimenti, Clima, Relazioni internazionali, Sicurezza, Transizione digitale e Università.

