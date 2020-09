Tre alla Seconda (fratelli Bartoloni) a Reazione a Catena: il montepremi aumenta

Vincono ancora i Tre alla Seconda ovvero i fratelli Bartoloni. Questa sera, domenica 20 settembre 2020, la cifra portata a casa era irrisoria, ma, sommata al montepremi vinto nelle ultime serate, va comunque a costituire un bel gruzzoletto. Ecco cosa è successo durante Reazione a Catena, il game – quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

I Tre alla Seconda vincono ancora a Reazione a Catena

‘Casi o cavoli‘? Un po’ come dire “Essere o non essere” ! Ebbene sì alla fine della puntata di Reazione a Catena di stasera, domenica 20 settembre 2020, il dubbio era amletico per gli amati concorrenti, ovvero per i fratelli Bartoloni. Poi, grazie al genio di Francesco e alla spericolatezza di Marco, nonostante le reticenze di Tommaso, è arrivata, nel giro di pochi secondi, la fatidica scelta.

Alla domanda di Marco Liorni i Tre alla seconda hanno infatti risposto: “Cavoli“. Il motivo? Fra “Affari” e la parola sconosciuta poteva starci benissimo anche “Cavoli“. Oltretutto la parola era più ‘carina’.

Siccome la fortuna aiuta gli audaci, e i fratelli Bartoloni hanno avuto la voglia di rischiare, il conduttore del programma di Rai 1 è stato ben felice di annunciare ai tre simpatici concorrenti di aver indovinato anche l’ultima catena. La cifra portata a casa? Poca cosa rispetto alle altre vincite. 6.313 euro risulteranno briciole rispetto ai 60 mila dell’altra volta, ma, fanno comunque sempre comodo ed in più vanno ad aumentare il ricco bottino.

Reazione a catena e la risposta che entra nella storia della tv

Oltre per il montepremi vinto, che potrebbe aumentare ancora nelle prossime puntate, i tre alla seconda rimarranno nella storia di Reazione a Catena. Il motivo? Ebbene durante l’Intesa vincente di qualche sera fa i tre fratelli hanno fatto sì che venisse indovinata una parola dando una definizione che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire su Rai 1.

Quale?

La definizione è stata: “Cos’è omogenitoriale?” e la risposta giusta è arrivata fluida, chiara e cristallina: “La famiglia“.

Questi 9 secondi già storia della TV #reazioneacatena pic.twitter.com/0uMSPmvV69 — Gunilla Garson Goldberg (@lusurpateur_) September 17, 2020

