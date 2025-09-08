tre-anni-fa-l’addio-alla-regina-elisabetta.-il-principe-harry-torna-a-londra,-possibile-incontro-con-re-carlo?

ROMA – Tre anni fa il Regno Unito e il mondo intero diceva addio alla regina Elisabetta II. La sovrana se ne andava l’8 settembre 2022 a 96 anni. Per l’occasione e per numerosi eventi di beneficenza in agenda, il principe Harry ha fatto il suo rientro dall’America. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Heathrow, il duca di Sussex ha deposto una corona di fiori e reso omaggio in privato alla nonna nella cappella di San Giorgio, al castello di Windsor, dove è sepolta accanto al marito, il principe Filippo.

Sempre questa mattina, a soli 8 km di distanza, William e Kate si trovavano ad un evento in commemorazione della regina. Nessun incontro in programma tra i due fratelli, ancora lontani dopo le dichiarazioni del secondogenito sulla famiglia reale e il trasferimento oltre oceano. Una fonte ha riferito al Mirror che le uscite fatte in interviste, documentario su Netflix e nel suo libro, “Spare”, abbiano “portato a seri problemi di fiducia tra i fratelli, con un potenziale incontro tra William e Harry nelle prossime settimane ‘respinto a priori'”. Secondo la fonte: “William ritiene che Harry abbia ripetutamente preferito l’esposizione pubblica alla risoluzione privata e che la famiglia reale non possa continuare a essere trascinata sui titoli dei giornali ogni volta che c’è un nuovo contratto da promuovere”.

IL POSSIBILE INCONTRO CON RE CARLO III

Resta in ballo, però, un possibile incontro tra Harry e re Carlo III. I due non si vedono da febbraio 2024 quando il 40enne – che il 15 settembre compirà gli anni – era tornato di fretta e furia alla diagnosi di cancro del padre. E, da tempo, ha espresso il desiderio di una pace piena. Alla Bbc aveva dichiarato: “Mi piacerebbe molto una riconciliazione con la mia famiglia. Non so quanto tempo ancora resti da vivere a mio padre. Non mi parla per via di questa questione di sicurezza… ma sarebbe bello riconciliarci”. Al momento, non è stato fissato alcun appuntamento, ma in settimana ci sarebbe tempo per recuperare. Nulla è escluso.

Intanto, Harry parteciperà in serata alla cerimonia di premiazione dell’organizzazione benefica per bambini WellChild. Si recherà a Nottingham e in settimana annuncerà nuove donazioni all’ONG Children in Need per programmi dedicati a giovani vulnerabili.

