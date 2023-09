“Tre Bicchieri 2024″ a 17 vini della Sardegna, record per l’isola

Oltre a Cannonau e Vermentino, anche un Nasco secco di Cagliari

Milano, 26 set. (askanews) – Sono 17 i vini della Sardegna che quest’anno hanno ricevuto i “Tre Bicchieri”, il riconoscimento più alto conferito dalla guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso: un numero record per le etichette dell’isola che salgono sul gradino più alto del podio.

“Una fotografia luminosa della salubrità di una regione particolare, variegata e sfaccettata che può godere di vini che nascono a due passi dal mare, così come di bottiglie frutto di una viticoltura di montagna, con vigne dislocate oltre i 700 metri” spiegano i recensori della guida, parlando di una diversità “che si somma anche alle tante varietà tradizionali, Cannonau in primis, uno dei vitigni più affascinanti del mediterraneo, capace (potenzialmente) di portare in tavola tra i vini più eleganti, complessi e contemporanei di questi ultimi anni”.

Ma oltre ai Cannonau, i degustatori “apprezzano sempre di più i Mandrolisai, zona meravigliosa, ricca di vecchie vigne, coltivate ad alberello, ma soprattutto ricca di bravissimi vignaioli che vorremmo valorizzare sempre di più”. Conferme arrivano poi da rossi “frutto di Bovale o Carignano, mentre per quanto concerne i bianchi, ai vertici c’è il Vermentino, sia quello prodotto in Gallura, sia quello di altre zone, specie del Sud. Ultima, non ultima, una novità che arriva da Cagliari: conquista i “Tre Bicchieri” il Bessiu, “un Nasco secco di indubbio valore che sottolinea ancora una volta la ricchezza ampelografica dell’Isola”.

Questi i vini premiati: “Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2019” di Tenute Sella & Mosca, “Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Riserva 2020” di Giovanni Montisci, “Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2020” di Giuseppe Gabbas, “Cannonau di Sardegna Le Anfore 2021” di Olianas, “Cannonau di Sardegna Perda Rubia 2020” di Tenute Perda Rubia, “Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2020” di Cantina Mesa, “Ghirada Fittiloghe 2020” di VikeVike, “Mandrolisai Rosso Fradiles 2021” di Fradiles, “Nasco di Cagliari Bessiu 2021” di Audarya, “Sobi 2021” di Bentu Luna, “Stellato Vermentino 2022” di Pala, “Su’ Nico Bovale 2021” di Su’Entu, “Turriga 2019” di Argiolas, “Vermentino di Gallura Superiore Kramori 2022” di Saraja, “Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2021″di Siddùra, “Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2022” di Surrau, e “Vermentino di Gallura Superiore Sienda 2022” di Mura.