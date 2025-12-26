venerdì, 26 Dicembre , 25

Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste

(Adnkronos) - Cadono calcinacci da un edificio in...

Grande Fratello, Endemol avvia verifiche sulle selezioni dei concorrenti

(Adnkronos) - Endemol Shine Italy Spa, produttore del...

Ossini a ‘Ciao Maschio’: “Da bambino soffrivo perché avevo una voce femminile”

(Adnkronos) - Un racconto sincero sull’infanzia, le fragilità...

Influenza, ecco cosa fare: no ad antibiotici fai da te e corse al pronto soccorso

(Adnkronos) - Pronto soccorso e antibiotici. Scelte "da...
tre-donne-accoltellate-sulla-metro-di-parigi.-arrestato-l’aggressore
Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi. Arrestato l’aggressore

Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi. Arrestato l’aggressore

DALL'ITALIA E DAL MONDOTre donne accoltellate sulla metro di Parigi. Arrestato l'aggressore
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tre donne sono state ferite oggi nella metropolitana di Parigi da un uomo che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. Lo conferma all’Afp la società di trasporto pubblica parigina, precisando che gli attacchi sono avvenuti in tre stazioni diverse – Arts et Métiers, République e Opéra – nel cuore della capitale francese. “Il sospetto aggressore è stato preso” fa sapere la procura di Parigi.  

 

Le aggressioni sono avvenute tra le 16.15 e le 16,45. Le vittime, soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, hanno fortunatamente riportato solo ferite lievi, due delle quali alla schiena e alle gambe secondo una fonte citata da Le Parisien, e non sarebbero in pericolo di vita, riporta il sito de Le Figaro.  

 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.