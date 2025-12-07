domenica, 7 Dicembre , 25

Ballando, Lucarelli ‘punzecchia’ Fognini e lui risponde: “Dobbiamo litigare?”

(Adnkronos) - Quella tra Selvaggia Lucarelli e Fabio...

Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede Starmer, Macron e Merz

(Adnkronos) - Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare...

Siria, un anno dopo Assad: al-Sharaa e la sfida per il futuro del Paese

(Adnkronos) - La presidenza siriana ha proclamato il...

Mal di gola re dei sintomi invernali, ecco perché peggiora di notte

(Adnkronos) - Raffreddore e mal di gola, febbre...
tre-fratelli-diventano-papa-nello-stesso-giorno,-il-record
Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno, il record

Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno, il record

DALL'ITALIA E DAL MONDOTre fratelli diventano papà nello stesso giorno, il record
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tre fratelli diventano padri nello stesso giorno e, in totale, festeggiano la nascita di 4 bambini. Se non è un record, manca poco. La raffica di lieti eventi si è verificata in Israele, nell’ospedale Ma’ayanei Hayeshua di Bnei Brak, a sud di Tel Aviv. La notizia diffusa dai media israeliani viene rilanciata dal portale Infobae. “Niente avrebbe potuto prepararci ad un momento così speciale”, ha fatto sapere l’ospedale dopo i parti che si sono verificati nel giro di poche ore nella giornata di martedì. 

Le 3 coppie sono entrate in momenti diversi in ospedale. I primi due parti sono stati singoli. La moglie del terzo fratello, invece, ha dato alla luce 2 gemelli: in totale, 4 bambini. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.