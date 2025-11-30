tre-italiani-feriti-in-un-attacco-dei-coloni-vicino-gerico.-tajani:-israele-fermi-queste-violenze

domenica, 30 Novembre , 25

Roma, 30 nov. (askanews) – Tre cittadini italiani e un cittadino canadese sono rimasti feriti in un attacco lanciato oggi da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa. “Ho appena ho parlato con il console d’Italia a Gerusalemme, mi ha aggiornato sulla situazione, mi ha detto che sono feriti ma non sono gravi, stanno rientrando a Ramallah e quindi dovrebbero essere raggiungibili nel pomeriggio, quindi cercherò di parlare con loro anche nel pomeriggio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’assemblea di Noi moderati in corso a Roma. “Non possiamo che ribadire – ha aggiunto Tajani – la condanna per ciò che accade, proprio l’altro giorno avevamo diffuso una nota congiunta Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna di condanna di ciò che stanno facendo i coloni in Cisgiordania, quindi continuiamo a ribadire questo. Abbiamo avviato delle sanzioni nei confronti di alcuni coloni come Unione europea. Basta aggressioni, non è questo il modo per rivendicare anche le proprie ragioni”. “La Cisgiordania – ha proseguito – non deve essere annessa, siamo assolutamente contrari, deve essere rispettata la popolazione civile palestinese. E’ gravissimo che vengano attaccati villaggi cristiani, non perché i cristiani abbiano più diritto dei palestinesi, ma perché i cristiani rappresentano un elemento di stabilità e di moderazione in tutto il Medio Oriente. Quindi l’appello che lanciamo anche al governo di Israele è di fermare i coloni e impedire che continuino queste violenze che non servono alla realizzazione del piano di pace per il quale tutti quanti stiamo lavorando, dobbiamo passare dalla prima alla seconda fase, iniziative del genere certamente non aiutano a rasserenare gli animi”.

