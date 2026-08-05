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Tre leonesse sono morte a Tokyo per le temperature estreme in Giappone
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Tre leonesse sono morte a Tokyo per le temperature estreme in Giappone

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Foto dal sito di Tama Zoological Park di Tokyo

ROMA – Tre leonesse sono morte al Tama Zoological Park di Hino, Tokyo nel giro di una settimana in conseguenza alle temperature estreme che stanno mettendo in ginocchio l’intero Giappone. In alcune località sono stati superati i 40 gradi. Tutte e tre presentavano, all’esito dei primi riscontri autoptici, disidratazione e insufficienza multiorgano, due fattori che suggeriscono come lo stress termico abbia rappresentato un fattore determinante. Sono comunque in corso le indagini per confermare le cause.

Per via del grande caldo, l’area dedicata alla specie era stata già chiusa a partire dallo scorso 23 luglio quando diversi esemplari hanno cominciato a manifestare problemi di salute con perdita di appetito e affaticamento. Le tre leonesse – Mugi, Ichigo e Luena (3, 11 e 15 anni) – sono decedute, rispettivamente, il 28 e il 31 luglio e il 2 agosto.

DIECI LEONI HANNO MANIFESTATO PROBLEMI DI SALUTE

In totale 10 dei 16 leoni ospitati- 2 maschi e 8 femmine – hanno manifestato problemi di salute. Lo zoo ha cercato di assisterli con ventilazione costante, nebulizzazione di acqua e somministrando liquidi e farmaci per via endovenosa.

In una nota pubblicata il 3 agosto, lo zoo fa sapere che “tre leoni non si sono ancora ripresi e non riescono a reggersi in piedi; pertanto, proseguiamo con la somministrazione di liquidi, farmaci di supporto per la funzionalità epatica e vitamine, oltre a trattare le piaghe da decubito”. Quattro sono guariti o mostrano segni di ripresa, i restanti sei sono sempre stati in buona salute. “Stiamo adottando misure per prevenire il ripetersi dell’evento, come il potenziamento dei sistemi di protezione dal calore sia nel recinto dei leoni che nell’area all’aperto a loro dedicata”, conclude lo zoo nella sua nota.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

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