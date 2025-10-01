mercoledì, 1 Ottobre , 25
tre-membri-di-hamas-arrestati-a-berlino:-“volevano-colpire-siti-ebraici”
Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: “Volevano colpire siti ebraici”

Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: “Volevano colpire siti ebraici”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTre membri di Hamas arrestati a Berlino: "Volevano colpire siti ebraici"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tre presunti membri di Hamas sono stati arrestati oggi a Berlino con l’accusa di terrorismo e il sospetto che stessero preparando ”un grave atto di violenza in Germania”. Lo affermano i procuratori tedeschi, che secondo quanto scrive Der Spiegel ritengono che i tre si siano ”procurati armi e munizioni in Germania per condurre attacchi contro istituzioni ebraiche e israeliane”. 

Secondo fonti della sicurezza tedesca, i sospettati sono un tedesco di 36 anni di origine libanese, un uomo di 43 anni di origine libanese e nazionalità incerta, e un cittadino tedesco di 44 anni originario della Siria. 

L’arresto è avvenuto mentre i sospetti stavano prendendo in consegna armi, ha spiegato Der Spiegel. Gli agenti dell’antiterrorismo durante l’operazione hanno sequestrato armi tra cui una pistola Glock, un fucile d’assalto AK-47 e diverse centinaia di munizioni. L’arsenale è attualmente in fase di esame da parte della scientifica. Secondo quanto ha appreso Der Spiegel, subito dopo il raid di Berlino sono state effettuate perquisizioni anche a Lipsia e Oberhausen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. 

La Procura Federale tedesca ha accusato gli imputati di appartenenza a un’organizzazione terroristica straniera e di aver pianificato gravi atti di violenza che mettono in pericolo lo Stato. La Corte Federale di Giustizia deve ora decidere se emettere mandati di arresto. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.