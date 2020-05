Tre miliardi per 3.800 posti in più di terapia intensiva

“Con uno stanziamento di oltre 3 miliardi di euro aumentiamo di 3.800 i posti in terapia intensiva permanente e di più di 4.000 i posti in terapia sub-intensiva, che poi possono essere trasformati in terapia intensiva, rafforzando in maniera molto significativa questo aspetto del nostro sistema sanitario”. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, su Rai 2, sulle nuove misure contenute nel decreto rilancio.

