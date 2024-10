Tre “nemici” di Israele tra i favoriti per il Premio Nobel per la pace: c’è anche Guterres

ROMA – Tra i favoriti per il Premio Nobel per la pace di quest’anno ci sono tre “nemici” del governo israeliano: l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), la Corte internazionale di giustizia (ICJ) e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, quest’ultimo appena dichiarato “persona non grata” in Israele.

A quanto scrive il Guardian, “in un anno segnato dalle guerre a Gaza, in Ucraina e in Sudan, il Comitato norvegese per il Nobel potrebbe volersi concentrare sugli attori umanitari che aiutano ad alleviare le sofferenze dei civili. Henrik Urdal, direttore del Peace Research Institute Oslo, ha detto alla Reuters che

l’Unrwa sta svolgendo un lavoro estremamente importante per i civili palestinesi”.

