AGI – Sono scattate da oggi le nuove ‘colorazioni’ per tre regioni, Emilia Romagna, Campania e Molise, passate da gialle ad arancioni soprattutto per la diffusione delle varianti del covid.Nella nuova mappa del Paese non è prevista alcuna fascia rossa, ma Umbria e Provincia di Bolzano hanno già predisposto zone rosse a livello regionale. Da oggi dunque in queste tre regioni, come in tutte quelle arancioni, non ci si potra’ spostare al di fuori dal proprio comune (tranne particolari esigenze e con l’autocertificazione) mentre ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, gelaterie e pasticcerie dovranno restare chiusi chiusi salvo per asporto e consegna a domicilio: vietato consumare cibi e bevande all’interno.

L’articolo Tre regioni entrano in arancione, Umbria e Bolzano in rosso proviene da Notiziedi.

