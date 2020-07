ROMA (ITALPRESS) – Quasi tre tonnellate di rifiuti, per il 96% di plastica. E’ quanto i pescatori della cooperativa Piccola Grande Pesca di Porto Garibaldi hanno tirato su nelle loro reti in sei mesi di monitoraggio, dal 30 settembre 2019 al 4 luglio 2020, con una pausa tra marzo e maggio a causa del lockdown dovuto alla pandemia Covid 19. Sono presentati oggi, in occasione della tappa di Goletta Verde in Emilia-Romagna, i risultati dell’iniziativa Fishing for litter – una tra le diverse attività del progetto “Zero Plastica in mare” promosso da BNL Gruppo BNP Paribas in partnership con Legambiente – che ha visto impegnati 15 volontari di Legambiente insieme a 46 pescherecci della cooperativa Piccola Grande Pesca,

L'articolo Tre tonnellate di rifiuti nelle reti dei pescatori a Porto Garibaldi proviene da Notiziedi.

