Tre valanghe in Valle d’Aosta, a Valgrisenche due scialpinisti feriti

VALGRISENCHE- Due scialpinisti di nazionalità francese, uomo e una donna, sono rimasti feriti dalla valanga che si è staccata questa mattina, intorno alle 11.40, all’Arp Vieille, nella Valgrisenche, in Valle d’Aosta. Erano coperti da un metro e mezzo di neve. Sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza e sono trasportati all’ospedale Umberto Parini di Aosta.

NELLA VALANGA DEL GRAN SAN BERNARDO NESSUNA PERSONA TRAVOLTA

Un secondo distacco si è verificato poco più tardi, alle 11.50, alla Pointe di Drone, nella Valle del Gran San Bernardo. Sul posto sono intervenuto il Soccorso alpino valdostano e il soccorso svizzero. Nessuna persona è stata travolta: i soccorritori hanno recuperato due scialpinisti spaventati ma in buone condizioni fisiche. Non è stato necessario l’intervento sanitario.

A COURMAYEUR DUE FREERIDER COINVOLTI, UNO IN RIANIMAZIONE ALL’OSPEDALE PARINI DI AOSTA

Sempre questa mattina. il Soccorso alpino valdostano è intervenuto anche a Courmayeur, per soccorrere due sciatori freerider coinvolti nel distacco di una placca nella zona del canale Tassotti (da Helbronner), a quota 3.000 metri. Uno dei due sciatori, un uomo di 49 anni di nazionalità tedesca, è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Parini di Aosta, in prognosi riservata, per un politrauma.

