Treadstone su Amazon Prime Video: alla scoperta delle origini di Jason Bourne

La saga di Jason Bourne, composta da cinque film usciti al cinema tra il 2002 e il 2016, ora si arricchisce con una serie inedita, disponibile dal 10 gennaio su Amazon Prime Video con la sua prima stagione. Si tratta di Treadstone, una storia che esplora le origini e il presente della fittizia operazione che dà il nome alla serie Tv. Nato dalla penna di Robert Ludlum, il personaggio di Jason Bourne è stato interpretato sul grande schermo da Matt Damon.

Treadstone su Amazon Prime Video: la trama della serie TV

La storia di Treadstone esplora l’Operazione Treadstone della CIA, programma che utilizza la modifica comportamentale per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani. La serie segue le vite di alcuni agenti dormienti di tutto il mondo, che vengono misteriosamente risvegliati per portare a termine delle missioni mortali.

La narrazione avviene attraverso due piani temporali: il passato, più precisamente il 1973, in cui a Berlino Est, l’agente John Randolph Bentley sta per essere “riprogrammato” in una prigione sovietica (lo stesso che poi diventerà il “programma Treadstone” visto nei film con Damon). Nel tempo presente, invece, in cui viene svelato un intrigo internazionale che rischia di far scatenare una guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord. La serie perfetta per gli amanti dello spionaggio tra action e adrenalina pura.

Treadstone: il cast della serie Tv

Jeremy Irvine interpreta il ruolo del protagonista, John Randolph Bentley; nel cast di Treadstone troviamo anche Tracy Ifeachor nei panni di Tara Coleman; Omar Metwally interpreta Matt Edwards; Han Hyo-joo nel ruolo di SoYun Pak; Brian J. Smith è Doug McKenna; Gabrielle Scharnitzky interpreta Petra Andropov; Emilia Schüle nel ruolo di Young Petra; e Michelle Forbes nei panni di Ellen Becker.

La prima stagione di Treadstone, composta da dieci episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti su USA Network a cadenza settimanale dal 24 settembre 2019. A livello internazionale è invece distribuita da Amazon Prima Video a partire dal 10 gennaio 2020. La serie è stata creata da Tim Kring, che è anche il produttore esecutivo insieme a Ramin Bahrani, Ben Smith, Jeffrey Weiner, Justin Levy, Bradley Thomas e Dan Friedkin.

