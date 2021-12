Trecento euro per il green pass falso: tornano le truffe su Telegram

ROMA – Vuoi un green pass, ma non vuoi farti il vaccino o il tampone? Sul gruppo Telegram ‘No green pass. Vinciamo insieme’ un utente che si fa chiamare Tisma49 mette in vendita due tipi di certificato verde: quello che simula un tampone negativo e quello che simula la vaccinazione. “Offriamo test Pcr e pass per la salute – si legge nel messaggio – Tutti i nostri documenti e i nostri servizi sono registrati sul tuo sito di previdenza sociale da un medico, come se fossi andato a fare il vaccino in un centro”.

Basta il numero di sicurezza, nome, cognome, data di nascita e sapere se abbiamo avuto il Covid o meno. “Ci vogliono dodici ore per il codice QR e da due a tre giorni per ricevere il passaporto delle vaccinazioni, se lo desideri” si continua a leggere.

Il costo? Trecento euro per il green pass da vaccinazioni, 50 euro per il test molecolare negativo da farmacia. Come ogni buona offerta però se ci si organizza per un acquisto di gruppo si può usufruire di sconti. Per dieci green pass da vaccinazione si passa dai 300 euro ai 250, il tutto pagabile – secondo quanto riferito all’agenzia Dire – tramite bitcoin o ricariche prepagate Google play. Una volta pagato dovrebbe arrivare in formato Pdf direttamente a casa, ma in realtà, essendo una truffa, si rimane lo stesso senza green pass e con qualche centinaio di euro in meno.

