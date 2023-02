Tredici giocatori azzurri impegnati in quattro tour mondiali

Edoardo Molinari e Migliozzi in campo negli Emirati

Roma, 1 feb. (askanews) – A Ras Al Khaimah si conclude il quartetto di eventi del DP World Tour negli Emirati Arabi Uniti con il Ras Al Khaimah Championship (2-5 febbraio) sul percorso dell’Al Hamra GC. Due gli azzurri in campo: Guido Migliozzi, che ha partecipato ai precedenti tre tornei, ed Edoardo Molinari, che ha preso parte agli ultimi due. Il torinese, vice capitano del Team Europe alla prossima Ryder Cup, in assenza del capitano Luke Donald, sarà anche un attento osservatore insieme agli altri due vice capitani, il danese Thomas Bjorn e il belga Nicolas Colsaerts. Entrambi gli azzurri, che hanno alternato buone prove a pause, proveranno a riprendere il cammino interrotto dal taglio subito la scorsa settimana a Dubai.

Il Challenge Tour, per il quarto anno consecutivo, inizia la stagione in Sudafrica con la disputa del Bain’s Whisky Cape Town Open (2-5 febbraio), primo di quattro eventi consecutivi organizzati in collaborazione con il Sunshine Tour e in programma al Royal Cape Golf Club, a Città del Capo. Sei i giocatori italiani in campo, quasi tutti con una esperienza significativa sul circuito maggiore e in grado di recitare un ruolo da protagonisti: Renato Paratore, Francesco Laporta, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise.

Stefano Mazzoli e Filippo Celli hanno una grande occasione per mettersi in mostra in uno dei tornei più importanti nell’Asian Tour 2023, il PIF Saudi International (2-5 febbraio), giunto alla quinta edizione, che avrà un montepremi di cinque milioni di dollari con prima moneta di un milione di dollari.

Parte dal Kenya la stagione 2023 del Ladies European Tour con la disputa del Magical Kenya Ladies Open, primo dei 31 tornei in calendario che si gioca dal 2 al 5 febbraio sul percorso del Vipingo Ridge a Vipingo. Tre le azzurre le campo: Virginia Elena Carta, reduce da una buona stagione 2022 in cui è andata quasi sempre a premio, Clara Manzalini, che ha maturato una preziosa esperienza, e Alessandra Fanali, che ha conquistato la ‘carta’ alla Qualifying School dello scorso dicembre.

