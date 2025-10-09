tregua-a-gaza,-enzo-iacchetti:-“non-ci-credo,-ho-miliardi-di-dubbi-sul-progetto-di-netanyahu”

ROMA – Nel pieno delle reazioni internazionali all’annuncio della tregua tra Israele e Hamas, arriva anche la voce di Enzo Iacchetti, che sceglie i social per manifestare il proprio scetticismo. In un video pubblicato su Instagram, il conduttore si è espresso con tono diretto e disilluso: “Tregua, mah… Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Io non ho un dubbio, io ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo. Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo, dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiono ancora così tanti”.

Iacchetti ha poi concluso: “Mi dispiace ma non ci credo, per ora. Poi, se vedrò delle immagini che non sono più quelle che ho visto sinora, può darsi che mi ricreda. Ho molti dubbi su questa tregua”.

In precedenza, in una puntata di È sempre Cartabianca, il conduttore di Striscia la Notizia aveva avuto un acceso scambio con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici d’Israele. Durante l’intervento televisivo, i toni si erano alzati e, in diretta, erano volate accuse reciproche: Mizrahi aveva definito Iacchetti “fascista”, mentre il conduttore, a difesa del popolo palestinese, lo aveva apostrofato con insulti e minacce di reazione fisica.

