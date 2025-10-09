giovedì, 9 Ottobre , 25
tregua-a-gaza,-enzo-iacchetti:-“non-ci-credo,-ho-miliardi-di-dubbi-sul-progetto-di-netanyahu”
Tregua a Gaza, Enzo Iacchetti: “Non ci credo, ho miliardi di dubbi sul progetto di Netanyahu”

Tregua a Gaza, Enzo Iacchetti: “Non ci credo, ho miliardi di dubbi sul progetto di Netanyahu”

MondoTregua a Gaza, Enzo Iacchetti: “Non ci credo, ho miliardi di dubbi sul progetto di Netanyahu”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Nel pieno delle reazioni internazionali all’annuncio della tregua tra Israele e Hamas, arriva anche la voce di Enzo Iacchetti, che sceglie i social per manifestare il proprio scetticismo. In un video pubblicato su Instagram, il conduttore si è espresso con tono diretto e disilluso: “Tregua, mah… Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Io non ho un dubbio, io ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo. Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo, dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiono ancora così tanti”.

Iacchetti ha poi concluso: “Mi dispiace ma non ci credo, per ora. Poi, se vedrò delle immagini che non sono più quelle che ho visto sinora, può darsi che mi ricreda. Ho molti dubbi su questa tregua”.

In precedenza, in una puntata di È sempre Cartabianca, il conduttore di Striscia la Notizia aveva avuto un acceso scambio con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici d’Israele. Durante l’intervento televisivo, i toni si erano alzati e, in diretta, erano volate accuse reciproche: Mizrahi aveva definito Iacchetti “fascista”, mentre il conduttore, a difesa del popolo palestinese, lo aveva apostrofato con insulti e minacce di reazione fisica.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.