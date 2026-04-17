Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano: l’annuncio di Trump. E sull’Iran dice: “Accordo entro fine mese”. Meloni oggi a Parigi coi ‘volenterosi’

ROMA – Una tregua di dieci giorni, annunciata dal presidente Usa Donald Trump: è scattata alle 23 ora italiana il temporaneo stop alle operazioni di guerra da parte di Israele e Libano. Con il suo consueto trionfalismo, ha scritto Donald Trump: “I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato Marco Rubio. È stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima”. E il presidente Usa ha aggiunto: “Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo”.

“PER L’IRAN RAGGIUNGEREMO ACCORDO, CI DANNO L’URANIO ARRICCHITO”

Passi avanti anche per le tensioni tra Stati Uniti e Iran: il Wall Street Journal scrive che, secondo Trump, l’Iran avrebbe accettato di consegnare il suo uranio arricchito, e che si potrebbe essere nuovamente pronti ad un accordo (“entro al fine del mese”) con Teheran. Tanto che il presidente si è detto pronto ad andare a Islamabad in caso in un accordo fra i due paesi: “È molto probabile che raggiungeremo un accordo con l’Iran. Sarà un buon accordo”. La tregua dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad scade il 21 aprile. Intanto, Trump ha deciso di inviare altri 10.000 soldati nell’area, una mossa per aumentare ancora di più la pressione sull’Iran e favorire la scelta di un’intesa.

MELONI: “LA TREGUA È UN’ECCELLENTE NOTIZIA”

“L’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele è un’eccellente notizia e mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per aver raggiunto questo importante risultato grazie alla mediazione degli Stati Uniti”. Lo ha affermato Giorgia Meloni in un messaggio, aggiungendo: “È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato. Hezbollah, che ha la responsabilità di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele e rispettare le decisioni assunte dal Governo libanese. Auspico inoltre che il cessate il fuoco possa creare le condizioni per il successo dei negoziati tra Israele e Libano portando ad una pace piena e duratura”. Oggi la premier Meloni parteciperà a Parigi al vertice dei ‘volenterosi’ sullo Stretto di Hormuz.

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