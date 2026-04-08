mercoledì, 8 Aprile , 26

FederlegnoArredo, nel 2025 fatturato filiera a 52,2 mld (+1,4%)

(Adnkronos) - La filiera Legno-Arredo chiude il 2025...

Fermato Elia Del Grande, era alla guida di un’auto rubata

(Adnkronos) - E' stato fermato Elia Del Grande,...

Natoli (Siaarti), ‘sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico’

(Adnkronos) - "Un approccio sempre più multidisciplinare nella...

Dl coesione: ecco misure per sostenere occupazione e competitività

(Adnkronos) - Misure concrete che puntano a sostenere...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTregua Iran, leader Ue e Canada: "Attuare cessate il fuoco, anche in...
tregua-iran,-leader-ue-e-canada:-“attuare-cessate-il-fuoco,-anche-in-libano”
Tregua Iran, leader Ue e Canada: “Attuare cessate il fuoco, anche in Libano”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tregua Iran, leader Ue e Canada: “Attuare cessate il fuoco, anche in Libano”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – “Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concluso oggi tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ringraziamo il Pakistan e tutti i partner coinvolti per aver facilitato questo importante accordo”. Lo si legge in una dichiarazione congiunta a firma del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, della premier italiana Giorgia Meloni, del cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, di Keir Starmer, premier del Regno Unito, di Mark Carney, premier del Canada, di Mette Frederiksen, premier di Danimarca, di Rob Jetten, premier dei Paesi Bassi, del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “L’obiettivo – scrivono i nove leader – ora deve essere quello di negoziare una fine rapida e duratura della guerra nei prossimi giorni”. 

L’obiettivo della pace, sottolineano, “può essere raggiunto solo attraverso mezzi diplomatici. Incoraggiamo caldamente rapidi progressi verso una soluzione negoziale sostanziale. Questo sarà fondamentale per proteggere la popolazione civile dell’Iran e garantire la sicurezza nella regione. Può scongiurare una grave crisi energetica globale. Sosteniamo questi sforzi diplomatici. A tal fine, siamo in stretto contatto con gli Stati Uniti e gli altri partner”. 

“Esortiamo tutte le parti ad attuare il cessate il fuoco, anche in Libano. I nostri governi contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Questa dichiarazione è aperta ad altri partner”, si legge nella parte finale della dichiarazione. 

 

Previous article
Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione, al 9° posto classifica generale
Next article
Migranti, Salvini: remigrazione non per cittadini ma per chi ha permesso

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

FederlegnoArredo, nel 2025 fatturato filiera a 52,2 mld (+1,4%)

(Adnkronos) - La filiera Legno-Arredo chiude il 2025 con un fatturato alla produzione che supera i 52,2 miliardi di euro, segnando una crescita dell’1,4%...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fermato Elia Del Grande, era alla guida di un’auto rubata

(Adnkronos) - E' stato fermato Elia Del Grande, il 50enne condannato per aver sterminato la sua famiglia, uccidendo il padre, la madre e il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Natoli (Siaarti), ‘sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico’

(Adnkronos) - "Un approccio sempre più multidisciplinare nella lotta al dolore cronico è uno dei fili conduttori del 25esimo congresso Acd Siaarti. Quest'anno abbiamo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dl coesione: ecco misure per sostenere occupazione e competitività

(Adnkronos) - Misure concrete che puntano a sostenere l'occupazione e a migliorare il mercato del lavoro, per aumentare la competitività e la coesione del...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.