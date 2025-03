Tregua scaduta a Gaza, Hamas pubblica video di ostaggio: “Israele passi a seconda fase accordo”

(Adnkronos) –

Scaduta oggi, 1 marzo, la tregua tra Israele e Hamas, che ha respinto la “formulazione” di Tel Aviv per un’estensione della prima fase dell’accordo. Lo ha reso noto il portavoce del gruppo, Hazem Qassem, aggiungendo che non ci sono trattative in corso per una seconda fase del cessate il fuoco, la cui durata era stata inizialmente prevista per altri 42 giorni con il ritiro completo delle forze israeliane da Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi vivi ancora trattenuti da Hamas in cambio della scarcerazione di altri prigionieri palestinesi. Hamas ha poi ribadito di voler “completare le fasi” dell’accordo con Israele, affermando di “respingere categoricamente” la “presenza di forze straniere” nella Striscia di Gaza.

In un messaggio indirizzato ai partecipanti al summit della Lega Araba previsto per la prossima settimana al Cairo e rilanciato dalla tv satellitare al-Jazeera, Hamas ha infatti afferma la “volontà di completare le fasi dell’accordo di tregua” per arrivare a un “cessate il fuoco completo e permanente, al ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza, alla ricostruzione e alla fine dell’assedio”.

Nel messaggio il gruppo “rifiuta categoricamente qualsiasi tentativo di imporre progetti o forme di amministrazione che non siano palestinesi e la presenza di forze straniere sul territorio della Striscia di Gaza”.

Hamas ha quindi diffuso un nuovo video che mostra ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il video, riporta il Times of Israel, ritrae Iar Horn, ostaggio liberato due settimane fa dal gruppo, mentre saluta il fratello Eitan, tuttora tenuto prigioniero nell’enclave palestinese.

Nel filmato, precisa il giornale, si vedono i fratelli Horn, Sagui Dekel-Chen e altri due ostaggi le cui identità non possono essere accertate poiché le immagini dei loro volti sono sfumate. Nel video i cinque ostaggi si abbracciano e le immagini sono state quindi girate prima del rilascio di Iair Horn e Sagui Dekel-Chen, tornati in libertà il 15 febbraio scorso.

Eitan Horn, riferisce ancora il Times of Israel, chiede al governo israeliano di Benjamin Netanyahu di passare alla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza – come vuole Hamas – per arrivare al rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in mano al gruppo.

Oggi sarebbe dovuto iniziare il ritiro delle forze israeliane dal Corridoio Philadelphi, tra la Striscia e l’Egitto, ma da Israele hanno già chiarito che non consentiranno “agli assassini di Hamas di tornare a scorrazzare lungo i nostri confini” e di “riarmarsi con il contrabbando”.

Nel frattempo Autorità palestinese ed Egitto presenteranno un piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza, che non prevede il trasferimento della popolazione dell’enclave palestinese martoriata da mesi di operazioni militari israeliane contro Hamas scattate in risposta all’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Lo ha confermato il premier palestinese, Mohammad Mustafa, durante una visita al Cairo, stando alle notizie del giornale israeliano Haaretz. Secondo Mustafa, il piano è pronto per l’attuazione.

Per la prossima settimana al Cairo è previsto l’atteso summit della Lega Araba, che avrebbe dovuto tenersi il mese scorso, dopo i colloqui che si sono svolti nella capitale saudita Riad per parlare del piano egiziano per il futuro di Gaza. Da quei colloqui, ha scritto il giornale egiziano Al Ahram, i leader di Egitto, Giordania, Arabia Saudita e degli altri Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) hanno proseguito le consultazioni, anche con i partner nella comunità internazionale, “Stati Uniti compresi”.

Stando alle fonti egiziane citate da Al Ahram, dall’incontro di Riad non era emerso un “consenso arabo” sul progetto iniziale del piano messo a punto dall’Egitto, dopo consultazioni con i Paesi arabi e la Giordania in particolare, per ‘aggirare’ l’iniziativa proposta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che prevede l’allontamento dei gazawi dalla loro terra e la trasformazione dell’enclave palestinese nella ‘Riviera del Medio Oriente’. Prospettive che hanno suscitato indignazione non solo nella regione.

Secondo le fonti del giornale egiziano, tra chi era ai colloqui Riad c’è chi esita di fronte a un impegno per la ricostruzione prima di una “completa uscita di scena di Hamas”, che nel 2007 prese il controllo dell’enclave palestinese, uno sviluppo che invece per altri è completamente irrealistico. Nella ricostruzione di Al Ahram si parla anche di divergenze sui dettagli della gestione della Striscia e del controllo della sicurezza a Gaza e sul ruolo dell’Autorità palestinese. Tutti nodi che appaiono ancora da sciogliere.

Una situazione che preoccupa il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres che ha esortato sia Israele sia Hamas a rispettare l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sottolineando l’importanza dei prossimi giorni.

“L’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi deve essere mantenuto – ha dichiarato Guterres in comunicato alla vigilia della scadenza della prima fase del cessate il fuoco – I prossimi giorni sono critici. Le parti non devono lesinare gli sforzi per evitare una rottura dell’accordo”.

Secondo i termini dell’accordo, i combattimenti devono rimanere sospesi finché entrambe le parti continuano a negoziare per la seconda fase. Secondo quanto riferito da fonti alla dopa, Hamas avrebbe rifiutato un’estensione della prima fase, insistendo invece per passare direttamente alla seconda. La seconda fase del cessate il fuoco è destinata a porre definitivamente fine alla guerra di Gaza, con il rilascio da parte di Hamas di tutti gli ostaggi rimasti e il completamento del ritiro dell’esercito israeliano da Gaza.