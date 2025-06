tregua-tra-israele-e-iran.-forse

(in aggiornamento)

ROMA – Poco dopo la mezzanotte italiana Donald Trump ha annunciato che Israele e Iran hanno concordato un cessate il fuoco “completo e totale”, che porterà alla fine della guerra. La prima dichiarazione del presidente degli Stati Uniti è stata diffusa su Truth. Il cessate il fuoco che secondo Trump sarebbe dovuto cominciare alle 6 del mattino italiane dovrebbe durare inizialmente 12 ore. Ma per tutta la notte la situazione è rimasta confusa, tra conferme dell’accordo e qualche iniziale smentita da parte iraniana. Le ostilità sono poi comunque andate avanti fino all’alba, “fino all’ultimo minuto” hanno detto gli iraniani.

Nel primo post di Trump si legge: “L’Iran darà inizio al cessate il fuoco e, allo scadere della dodicesima ora, Israele inizierà il proprio cessate il fuoco e, alla ventiquattresima ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo intero. Durante ciascun cessate il fuoco, l’altra parte manterrà un atteggiamento pacifico e rispettoso”. E poi: “Presumendo che tutto proceda come previsto – e così sarà – desidero congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per la resistenza, il coraggio e l’intelligenza dimostrati nel porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata ‘la guerra dei 12 giorni'”.Secondo il presidente americano, “questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non è successo e mai succederà”.

Trump ha poi pubblicato un secondo post, mentre continuavano a suonare le sirene antiaeree in Israele, quando erano circa le 4 del mattino: “Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento. Il mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori. Il futuro di Israele e dell’Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse”. Entrambi i messaggi si concludono con una sorta di benedizione: “Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli Stati Uniti d’America e Dio benedica il mondo intero”.

Poco prima delle 3 del mattino italiano, intanto, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva scritto su X che no, un accordo non era stato raggiunto sul cessate il fuoco annunciato, ma che l’Iran avrebbe fermato gli attacchi se Israele avesse interrotto i suoi entro le 4 del mattino, ora di Teheran.

La televisione di stato iraniana ha infine annunciato un cessate il fuoco con Israele. Il governo israeliano però ha affermato che quattro persone sono state uccise negli attacchi missilistici iraniani della notte, in tre ondate.

All’alba in Israele e Iran regnava la confusione. Gli israeliani, addormentatisi con la notizia del cessate il fuoco concordato, si sono invece svegliati con quattro allarmi missilistici consecutivi. Nella notte l’Iran ha subito alcuni dei bombardamenti israeliani più intensi di sempre.

Following the missile fire towards Israel: As of 07:45, at the southern Israel site:

4 fatalities

2 moderately injured

20 minor injuries and anxiety.

MDA teams are continuing search and rescue operations.

Updates to follow pic.twitter.com/u5FJPWoveu — Magen David Adom (@Mdais) June 24, 2025

A dimostrazione di quanto la situazione sia confusa, perfino ex funzionari statunitensi fanno fatica a comprendere cosa stia succedendo. L’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Dan Shapiro, scrive su X:”Tutto molto confuso! Israele ha altre 12 ore per colpire, in base al suo primo annuncio? O dovrebbe esserci in cessate il fuoco ora? Anche dopo le morti a Beersheba e il bombardamento iraniano dopo la scadenza? Nessuno lo sa! LA PRECISIONE IN GUERRA E IN PACE È IMPORTANTE”.

Very confusing! Does Israel have 12 more hours to strike based on his first announcement? Or are they supposed to be in ceasefire now? Even after the deaths in Beersheva and Iran’s barrage after the deadline? No one knows! PRECISION IN WAR AND PEACE MATTERS https://t.co/f9MWFhPNUJ — Dan Shapiro (@DanielBShapiro) June 24, 2025

