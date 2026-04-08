mercoledì, 8 Aprile , 26

Allarme voli per mancanza di carburante? Perché non conviene assicurarsi e cosa si rischia davvero

(Adnkronos) - L’allarme è iniziato quando uno dei...

Mano pakistana, zampino cinese e guerra in Libano: retroscena di un ‘accordo’

(Adnkronos) - C'era chi parlava di mediatore "improbabile"....

Colomba avanzata? Ecco come congelarla a prova di qualità anche dopo 3 mesi

(Adnkronos) - Colomba avanzata? Nessun problema, basta congelarla...

Zampolli: “Visto per l’America a Fedez? Non decido io ma a casa mia non è persona gradita”

(Adnkronos) - "Niente visto per gli Usa a...
HomeVideo NewsTregua Usa-Iran, volano le borse globali, giù il petrolio
tregua-usa-iran,-volano-le-borse-globali,-giu-il-petrolio
Tregua Usa-Iran, volano le borse globali, giù il petrolio
Video News

Tregua Usa-Iran, volano le borse globali, giù il petrolio

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Stop di due settimane ai raid, ma il Libano resta fuori dall’intesa

Milano, 8 apr. (askanews) – A un’ora dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump, Stati Uniti e Iran hanno concordato nella notte una tregua di due settimane. Il presidente americano ha annunciato su Truth Social la sospensione dei bombardamenti, legandola alla riapertura “completa, immediata e sicura” dello Stretto di Hormuz. Teheran ha accettato il cessate il fuoco temporaneo e da venerdì sono previsti colloqui a Islamabad per provare a consolidare l’intesa. La reazione dei mercati è stata immediata: borse in forte rialzo in Asia e in Europa, petrolio in netto calo dopo giorni di tensione.Poche ore prima dell’annuncio della tregua, Papa Leone XIV aveva definito “non accettabile” la minaccia contro l’intero popolo iraniano e aveva richiamato la dimensione morale della crisi. “Oggi, come tutti sappiamo – ha detto ieri il Papa – c’è stata anche questa minaccia contro tutto il popolo iraniano e questo veramente non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale, ma molto di più una questione morale per il bene del popolo completo, intero”.L’intesa, però, resta fragile. Teheran la presenta come una vittoria e affida alla tv di Stato un messaggio di fermezza, chiarendo che la pausa dei combattimenti non significa affatto abbassare la guardia: “Le nostre mani sono sul grilletto, e il minimo errore del nemico sarà affrontato con tutta la forza”.Intanto Israele ha fatto sapere di sostenere la pausa dei raid sull’Iran, ma ha chiarito che il cessate il fuoco non si applica al Libano, escluso dal perimetro dell’accordo. Negli Stati Uniti, tra i manifestanti scesi in piazza dopo l’annuncio della tregua, prevalgono sollievo e diffidenza: la sospensione dei raid viene accolta come un passo utile, ma giudicata fragile e reversibile. Dice Matthew Cavalletto, residente a New York: “Sono sollevato nel sapere che il presidente Trump non ordinerà all’esercito americano di commettere crimini di guerra questa sera, al di là del fatto di aver già commesso il crimine fondamentale di aver iniziato una guerra. Ma sono deluso dal fatto che ci troviamo in mezzo a tutto questo e che potremmo doverci ripassare fra un paio di settimane, o anche prima, se cambierà idea ancora una volta”.

Previous article
L’Antica Pizzeria Da Michele raggiunge le 80 sedi nel mondo
Next article
‘Ndrangheta, vasta operazione in cinque regioni: 54 misure cautelari

POST RECENTI

Video News

Mantovano: Piantedosi? Lavoro su sicurezza avanti in accordo con Chigi

"Ieri incontro per verificare lavoro parlamentare sui provvedimenti"Roma, 8 apr. (askanews) - "La riunione di ieri con il ministro Piantedosi ha avuto come oggetto la...
Video News

Ucraina, Salvini: invio armi non ottiene risultati, cambiare prospettiva

"Non ipotizzabile la vittoria sul campo di qualcuno"Roma, 8 apr. (askanews) - "Auspico una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina", visto che "tutti gli esperti...
Video News

Iran, Mantovano: stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo

"Ora impegnarsi per arrivare a condizioni di pace vera e stabile"Roma, 8 apr. (askanews) - "Stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo", ha detto...
Video News

Iran, il Papa: soddisfazione per l’annuncio della tregua immediata

"Solo con ritorno al negoziato si può giungere a fine guerra"Città del Vaticano, 8 apr. (askanews) - "Dopo le ultime ore di grande tensione per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.