trekking,-highlander-compie-cinque-anni-sulle-montagne-di-ras-al-khaimah

Milano, 23 dic. (askanews) – Ras Al Khaimah torna a ospitare HIGHLANDER Ras Al Khaimah, l’evento di trekking a lunga percorrenza che negli ultimi anni si è consolidato come uno degli appuntamenti outdoor più rilevanti del Medio Oriente. L’edizione 2026, in programma dal 6 all’8 febbraio, segna il quinto anno consecutivo della manifestazione.

L’iniziativa si svolge sulle montagne dell’Hajar, lungo i sentieri che attraversano il massiccio del Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati Arabi Uniti. Un’area caratterizzata da wadi, crinali e insediamenti montani, progressivamente inserita nei circuiti del turismo attivo e dell’escursionismo.

L’evento è organizzato da HIGHLANDER Adventure, circuito internazionale specializzato in trekking di lunga durata, con il supporto della Ras Al Khaimah Tourism Development Authority. Il format prevede percorsi su più giorni lungo una rete di sentieri che si estende per circa 94 chilometri, attraversando alcune delle zone montane più elevate e meno urbanizzate dell’Emirato.

HIGHLANDER Ras Al Khaimah è un evento non competitivo, pensato come esperienza di trekking a lunga percorrenza. L’attenzione è rivolta alla capacità di affrontare il percorso nel tempo, all’adattamento all’ambiente e alla dimensione collettiva del cammino, più che alla prestazione sportiva.

Lungo i tracciati, gli escursionisti attraversano aree che conservano tracce della presenza storica delle comunità montane locali. I percorsi offrono così anche uno sguardo sul contesto culturale e sociale dell’area, accanto all’esperienza fisica dell’escursione. Nei campi base sono previste attività di accoglienza e momenti di incontro con il territorio.

L’edizione 2026 propone tre format. Pegasus, della durata di tre giorni, si sviluppa sul versante nord del Jebel Jais ed è il percorso più impegnativo. Orion, su due giorni, è concepito come esperienza di backpacking con pernottamento all’aperto. Lyra, di una sola giornata, offre un tracciato più breve, pensato per chi si avvicina per la prima volta alla lunga percorrenza.

Accanto all’aspetto escursionistico, l’organizzazione pone l’accento sul tema della sostenibilità ambientale. L’evento adotta pratiche ispirate ai principi del “Leave No Trace”, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul territorio e di promuovere comportamenti responsabili durante l’attività in ambiente naturale.

Nelle edizioni precedenti, HIGHLANDER Ras Al Khaimah ha registrato la partecipazione di escursionisti provenienti da numerosi Paesi, contribuendo alla visibilità internazionale dell’Emirato come destinazione outdoor. Un posizionamento che si inserisce in una strategia più ampia di diversificazione dell’offerta turistica locale.

